Son Dakika Haberleri: Baharın Müjdecisi Leylekler Adana'da

Baharın Müjdecisi Leylekler Adana'da

15 dakika önce

Baharın müjdecisi leylekler geldikleri Adana'da gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Baharın Müjdecisi Leylekler Adana'da, System.String[]
Baharın müjdecisi leylekler geldikleri Adana'da gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Mart ve nisan aylarında Afrika'dan Türkiye'ye gelen baharın müjdesi leylekler, Adana'da gökyüzünde görünmeye başladı. Toplu uçan leylekler gökyüzünde görsel bir şölen sundu. Leylekler, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Halkalar çizerek göç eden leylekler, gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluşturduktan bir süre sonra gözden kayboldu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:23 Kaynak: İHA

Afrika, Adana, Güncel
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