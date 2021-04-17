"Baharın müjdecisi" leylekler Bingöl'e renk kattı - Son Dakika

"Baharın müjdecisi" leylekler Bingöl'e renk kattı

Bingöl'den sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leyleklerin, havaların ısınmasıyla kente dönüşleri sürüyor.

Bingöl'den sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leyleklerin, havaların ısınmasıyla kente dönüşleri sürüyor. Her yıl ilkbahar aylarında il merkezindeki bazı bina çatılarındaki yuvalarına gelen leylekler, yaz mevsimini geçirecekleri yuvalarının yapımına başladı. "Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, karların eridiği ve havaların ısınmaya başladığı bugünlerde kente renk kattı. Sonbahara kadar burada konaklayacak leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere göç edecek.

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