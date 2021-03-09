Baharın müjdecisi leylekler erken geldikleri Muş'ta kar sürpriziyle karşılaştı - Son Dakika

Muş'a bu yıl erken gelen leylekler, arazinin karla kaplı olmasına rağmen yuvalarına yerleşti.

Leylekler, merkeze bağlı Muratgören ile Hasköy ilçesinin Aşağıüçdam ve Alazlı köylerindeki yuvalarında konaklamaya başladı.

Bu yıl erken gelerek yöre halkını da şaşırtan leylekler, yiyecek bulmakta zorlandıkları karla kaplı arazide köylülerin desteğiyle sorun yaşamıyor.

Aşağıüçdam köyü sakinlerinden Alican Boz, gazetecilere yaptığı açıklamada, baharın müjdecisi leylekleri görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Leyleklerin köyün simgesi haline geldiğini belirten Boz, "Onlar misafirlerimiz. Sonbaharda sıcak bölgelere giden leylekler yazın tekrar köyümüze geliyor. Bu yıl erken geldikleri için kar engeline takıldılar. Elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz." dedi.

Erdal Akdemir, "Leyleklerin köyümüze gelmesiyle baharın yaklaştığını anlıyoruz. Ev ve elektrik direklerinin üzerinde yaptıkları yuvaları koruyoruz. Onları görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.