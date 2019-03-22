Son Dakika Haberleri: Baharın Müjdecisi Leylekler Hatay'a Geldi

Baharın Müjdecisi Leylekler Hatay'a Geldi

1 saat önce

Baharın müjdesi olarak bilinen leylekler, havanın ısınmasıyla Hatay'a gelmeye başladı.

Baharın Müjdecisi Leylekler Hatay'a Geldi, System.String[]
Baharın müjdesi olarak bilinen leylekler, havanın ısınmasıyla Hatay'a gelmeye başladı.


Hassa ilçesinin Haydarlar Mahallesi'nde yuva yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu.

Mahalle sakinlerinden Halil Haydaroğulları, AA muhabirine, mahallelerine her yıl mart ayında gelen leylekleri 3-4 ay boyunca misafir ettiklerini söyledi.

Leylekleri "kanatlı misafir" olarak gördüklerini ifade eden Haydaroğulları, "Yıllardan beri kanatlı misafirlerimiz mart ayında gelmeye başlıyorlar. Mahallemizde bulunan volkanik gölün yakınlarındaki bir elektrik direğine yaklaşık 10 yıldır beri yuva yapıyorlar. Biz onları misafir olarak görüyoruz. Biz onlara, onlar da bize alıştı. Yakınında volkanik de bir göl olduğu için kolayca avlanabiliyorlar." şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Murat Gökşen de en yakın komşularının leylekler olduğunu, yuvalarını korumak için özen gösterdiklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Hassa, Hatay, Güncel
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