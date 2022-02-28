"Baharın müjdecisi" leylekler Iğdır'a gelmeye başladı - Son Dakika
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"Baharın müjdecisi" leylekler Iğdır'a gelmeye başladı

28.02.2022 09:30

Hava sıcaklığının artmasıyla leylekler Iğdır'a gelmeye ve yuvalarını yapmaya başladı.

Hava sıcaklığının artmasıyla leylekler Iğdır'a gelmeye ve yuvalarını yapmaya başladı.

Yurtta kışın çetin geçtiği Doğu Anadolu'nun doğusundaki Iğdır'da sıcaklık 20 dereceye kadar çıktı.

Havanın ısınmasıyla göç yolunda olduğu için birçok kuş türünü bünyesinde barındıran kente leylekler de geldi.

Leyleklerin yuvalarını yapmaya başladığı da gözlendi.

Bölgede baharı müjdeleyen sembollerden leyleklerin gelişi vatandaşları sevindirdi.

Baharın müjdecisi leylekler Iğdır'a gelmeye başladı
Baharın müjdecisi leylekler Iğdır'a gelmeye başladı
Baharın müjdecisi leylekler Iğdır'a gelmeye başladı

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Doğu Anadolu, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Baharın müjdecisi' leylekler Iğdır'a gelmeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Baharın müjdecisi" leylekler Iğdır'a gelmeye başladı - Son Dakika
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