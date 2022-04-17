"Baharın müjdecisi" leylekler Kayseri'ye gelmeye başladı - Son Dakika
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"Baharın müjdecisi" leylekler Kayseri'ye gelmeye başladı

17.04.2022 10:52
"Baharın müjdecisi" leylekler Kayseri'ye gelmeye başladı

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Saraycık Mahallesi'ne gelen leylekler, yuvalarına yerleşmeye başladı.

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Saraycık Mahallesi'ne gelen leylekler, yuvalarına yerleşmeye başladı.

Havaların ısındığı ve karların erimeye başladığı kent, ilkbaharda göçmen misafirlerini ağırlıyor.

Göçmen kuşların konakladığı sulak alanlara yakın Saraycık Mahallesi'ne gelen "baharın müjdecisi" leylekler, elektrik direkleri ve çatılara kurdukları yuvalarına yerleşiyor.

Leylekler, her yıl olduğu gibi kuluçka dönemini "leylek apartmanı" olarak bilinen yuvalarında geçirmeye hazırlanıyor.

Ailelerine yeni katılan yavrularını bu yuvalarda büyüten leylekler, yaklaşık 6 ay boyunca büyüttükleri yavrularının uçmayı öğrenmesinin ardından sıcak yerlere göç etmek üzere bölgeyi terk ediyor.

Baharın müjdecisi leylekler Kayseri'ye gelmeye başladı
Baharın müjdecisi leylekler Kayseri'ye gelmeye başladı
Baharın müjdecisi leylekler Kayseri'ye gelmeye başladı
Baharın müjdecisi leylekler Kayseri'ye gelmeye başladı

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Saraycık, Kayseri, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Baharın müjdecisi' leylekler Kayseri'ye gelmeye başladı - Son Dakika


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