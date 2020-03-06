Baharın müjdecisi leylekler kendini Çanakkale'de gösterdi - Son Dakika

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Baharın müjdecisi leylekler kendini Çanakkale'de gösterdi
6 saat önce
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde, köylüler tarafından 4 yıl önce 6 metre yüksekliğe özel olarak yapılan leylek yuvasına yılın ilk leyleği geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:01 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde, köylüler tarafından 4 yıl önce 6 metre yüksekliğe özel olarak yapılan leylek yuvasına yılın ilk leyleği geldi.
Baharın gelmesini müjdeleyen göçmen kuşlardan olan leyleğin bu yıl ilk kez Büyükpaşa köyü semalarında gözükmesi vatandaşları da sevindirdi. Köylülerden Mustafa Koçan, yılın ilk leyleğini gördükleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Bugün sabah saatlerinde ilk leylek köyümüzdeki leylek yuvasına kondu. Bugün 3. cemre toprağa düştü. Daha havalar soğuk gidebilir ama köyümüze erken gelen leyleğe köylüler olarak sahip çıkacağız" dedi. - ÇANAKKALE
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