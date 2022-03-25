Baharın müjdecisi leylekler Malatya'ya gelmeye başladı - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde, havaların ısınmaya başlamasıyla Karakaya Baraj Gölü civarına leylekler gelmeye başladı.

Geçen sonbahar göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Kale ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü yakınlarında bulunan elektrik direkleri üzerindeki yuvalarına dönmeye başladı.

Baraj Gölü yakınlarında bulunan Mahmutdursun, Soğukpınar, Düztarla ve Bağlıca mahallelerindeki elektrik direklerinin üzerlerine yuva yapmaya başlayan leylekler, vatandaşları sevindirdi.

???????Mahmutdursun Mahallesi'nde ikamet eden Ali Aslan, her yıl yuvalarına geri dönen leyleklerle birlikte baharın geldiğini anladıklarını ifade ederek, "Yuvalarını tamir eden leylekler kuluçkaya yatıyorlar ve yavruları yumurtadan çıkıp uçmayı öğrendikten sonra sonbaharda gibi tekrar göç ediyorlar." dedi.