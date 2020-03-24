Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı - Son Dakika

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı

6 saat önce

Yıllardan beri devam eden ve geleneksel olarak her yıl kutlanan Nevruz Bayramı, Iğdır'da başladı.

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, System.String[]

Yıllardan beri devam eden ve geleneksel olarak her yıl kutlanan Nevruz Bayramı, Iğdır'da başladı.


Iğdır'da, evlerde hazırlanan yedilevin çerezler ve semeniler masalara dizildi, yumurtalar kırmızıya boyanarak Nevruz Bayramı kutlandı. Kentte genç kız ve kadınlar evlerde kapı pencere dinleyip niyet tuttu. Nişanlı kızlara "Yedilevin" denilen yedi çeşit meyve ve çerezden oluşan yörede "Honca" adı ver ilen tepsi içinde çerez gönderildi. Iğdırlılar ateşin üstünden atlayarak, "Ağırlığım uğurluğum bu ateşin üstüne" diyerek, insanlığın başına bela olan korona virüsünün yok olması içinde dua etti. Çerez ve pastalar yenilerek bayram havasında Nevruz Bayramı kutlanmaya, gelenekler yaşatılmaya başlandı. Iğdırlılar, Nevruz Bayramı dolayısıyla birbirlerinin bayramını kutlamış oldu.


Iğdır'da Nevruz bayramının coşku içinde kutlandığını belirten İlkcan Akman, "Nevruz bayramı bizim için çok önemlidir. Sabah erken saatlerde mezarlıklar ziyaret edilerek dualar edilir. Evlerde bolluğu ve bereketi simgelediği için aileler semeni yetiştirir" dedi.


"Nevruz, toprağın uyanışı ve baharın gelişini simgeler"


Nevruz Bayramı'nın baharın gelişini müjdelediğini belirten Akman, "Akşam üzeri olduğunda ateş yakılarak 'Ağırlığım uğurluğum bu ateşin üstüne' diyerek üzerinden atlanır. İnsanların bunu yapmalarındaki sebep ise bütün yıl boyunca geçirilen negatif ve kötü olayların bu ateşle yok olması, gelecek olan yıllarda daha pozitif ve mutlu bir şekilde başlamaya inanmaktır. Daha sonra evlerde devam eden kutlamalar, yedi çeşit meyve ve çerezin karışımı ile yapılan ikram ve sohbetlerle devam eder. Yüz yıllar boyu devam eden bu geleneği biz Iğdır ve çevresi hala sürdürmeye devam ediyoruz. Hepinizin nevruz bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Nevruz Bayramı, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:10 Kaynak: İHA

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