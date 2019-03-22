Son Dakika Haberleri: Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Etkinliklerle Kutlanıyor

Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Etkinliklerle Kutlanıyor

53 dakika önce

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı nedeniyle Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından "Şiirden Türküye-Gönülden Gönül'e Nevruz "adlı program düzenlenecek.

Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Etkinliklerle Kutlanıyor, System.String[]
Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı nedeniyle Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından "Şiirden Türküye-Gönülden Gönül'e Nevruz "adlı program düzenlenecek.

23 Mart Cumartesi günü İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenecek programda UDEF Erzurum Türk-İslam Dünyasından Şiirler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü THM korusu tarafından Koro ve Solo Türküler, Aşıklar tarafından Aşıkların dilinden eserler seslendirilecek.

Ücretsiz yapılacak olan Nevruz programına katılan misafirlere Kırgız pilavı dağıtılacak ve Yumurta tokuşturulacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programa tüm Erzurumlular davet edildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:10 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İranlı Turistler, Palandöken'de Nevruz Ateşinden Atladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:03:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Etkinliklerle Kutlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]