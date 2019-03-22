Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Etkinliklerle Kutlanıyor
53 dakika önce
Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı nedeniyle Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından "Şiirden Türküye-Gönülden Gönül'e Nevruz "adlı program düzenlenecek.
Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı
nedeniyle Erzurum
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından "Şiirden Türküye-Gönülden Gönül'e Nevruz "adlı program düzenlenecek. 23 Mart
Cumartesi günü İbrahim Erkal
Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenecek programda UDEF Erzurum Türk-İslam Dünyasından Şiirler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü THM korusu tarafından Koro ve Solo Türküler, Aşıklar tarafından Aşıkların dilinden eserler seslendirilecek.
Ücretsiz yapılacak olan Nevruz programına katılan misafirlere Kırgız pilavı dağıtılacak ve Yumurta tokuşturulacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programa tüm Erzurumlular davet edildi. - ERZURUM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:10 Kaynak: İHA
İranlı Turistler, Palandöken'de Nevruz Ateşinden Atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi
Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi
Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı