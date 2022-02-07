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Baharın müjdeleyicisi kuzuların doğumları başladı... Günde iki kez anneleri ile buluşan kuzuların tatlı telaşı - Son Dakika

Baharın müjdeleyicisi kuzuların doğumları başladı... Günde iki kez anneleri ile buluşan kuzuların tatlı telaşı

07.02.2022 12:52

Baharın müjdeleyicisi kuzuların doğumları başladı.

Baharın müjdeleyicisi kuzuların doğumları başladı... Günde iki kez anneleri ile buluşan kuzuların tatlı telaşı

MALATYA Malatya'da yüzlerce kuzunun anneleriyle dakikalar içerisinde buluşması, renkli görüntüler oluşturdu.

Yetiştiricilerin zorlu mesaisi bahar öncesi tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da başladı. Baharın habercisi olarak da bilinen kuzular, dünyaya gözlerini açmaya başlarken, Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye mahallesinde yetiştirici Ferhan Güler'e ait ahılda, her gün iki defa anneleri ile buluşturulan kuzuların buluşma anlarında seyrine doyum olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Yüzlerce koyunun arasına dalan yavru kuzular, birkaç dakikada annelerini buluyor.

Bu süreçte yavru kuzuları adeta bir bebek gibi büyüten yetiştiriciler, yaşadıkları birçok zorluğa rağmen işlerini büyük bir zevkle yapıyor. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ferhan Güler, ahıllarındaki koyunların doğumlarının sona geldiğini belirterek "Yaklaşık bir aydır ne gece, nede gündüz uyumuyoruz. Kuzulara bakıyoruz, çünkü doğumları birebir takip etmek zorundayız. Hayvanlarımızın yüzde 80'i de şuan doğum yaptı" dedi. Her gün sabaha doğru 05.00'de kalktıklarını ve yemleme yaptıklarını belirten Güler, günde iki defa kuzuları anneleri ile buluşturduklarını da söyledi.

Yetiştiricileri ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'da 2022 yılının ilk kuzularının doğmaya başladığını belirterek, "Yetiştiricilerimizin zorlu süreci başladı. Bazı yetiştiricilerimiz koçların erken kattığı için doğumların yüzde 80'ni gerçekleşmiş durumda. Bazı yetiştiricilerimizinki de yeni doğumlar başladı. Bu doğumlar Nisa'nın sonuna kadar devam eder. Bu zorlu bir süreç bazı geceler hiç yatmıyorlar hayvan doğum yaptıktan sonra mutlak yanında olunması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Yetiştiricilerin kuzulara adeta bir anne gibi davrandığını ifade eden Akın, doğum sonrası kuzu kayıplarının en aza indirilmesi adına ise gerekli aşı desteklerinin de sürdüğünü dile getirdi. Bu yıl kışın zor geçtiğini de belirten Akın, bu süreçte de yetiştiricilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Baharın müjdeleyicisi kuzuların doğumları başladı... Günde iki kez anneleri ile buluşan kuzuların tatlı telaşı
Baharın müjdeleyicisi kuzuların doğumları başladı... Günde iki kez anneleri ile buluşan kuzuların tatlı telaşı
Baharın müjdeleyicisi kuzuların doğumları başladı... Günde iki kez anneleri ile buluşan kuzuların tatlı telaşı

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Malatya, Fethiye, Yazıhan, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baharın müjdeleyicisi kuzuların doğumları başladı... Günde iki kez anneleri ile buluşan kuzuların tatlı telaşı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baharın müjdeleyicisi kuzuların doğumları başladı... Günde iki kez anneleri ile buluşan kuzuların tatlı telaşı - Son Dakika
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