Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı - Son Dakika

Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı

02.04.2021 09:09

Her yıl kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirmek için göç eden baharın müjdeleyicisi leylekler Ağrı'ya geldi.

Her yıl kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirmek için göç eden baharın müjdeleyicisi leylekler Ağrı'ya geldi.

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olarak bilinen Ağrı'da baharın müjdeleyicisi olarak bilinen leylekler her yıl olduğu gibi bu yıl da kuluçka dönemini geçirecekleri Ağrı'nın köylerine geldi. Merkeze bağlı Yakınca köyüne gelen ve köyün simgesi olarak bilinen leylekler köy halkı tarafından sevinçle karşılandı. Yuva kurmaları için köylüler tarafından dikilen direk üzerinde kuluçkaya yatan leylekler, gökyüzüne kanatlanarak köy halkına görsel şölen sunuyor.

"Her gün bir ev leylekleri besliyor"

Leylekler için köyün ortasına direk diktiklerini ve her gün köyden bir evin leyleklerin beslenmesini üstlendiğini söyleyen köylülerden Abdullah Adıgüzel, "Her sene Mart ayında leylekler buraya geliyor. Leylekler hep çatılarda olduğu için tutunamıyorlardı. Biz de köylüler olarak bu direği diktik. Leylekler yuvalarına sahip çıksın, yuvaları yıkılmasın diye iyice sabitledik. Leylekler her sene geliyor buraya yerleşiyor. Bizler de beslenmelerini yapıyoruz. Her gün ekmek, balık gibi şeyler veriyoruz. Kışın gidiyorlar. İlkbaharın gelmesiyle birlikte geri geliyorlar. Biz de çok seviniyoruz, leyleklerimize sahip çıkıyoruz. Bu köyde leylekler ve insanlar iç içe olduğu için artık insanlardan kaçmıyorlar. Bizler onlara alıştık onlar da bize alıştı. Leyleklerimizi her gün bir eve misafir ediyoruz. Her gün bir ev leylekleri besliyor" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı

Türkiye, Ağrı, GÖÇ, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ağrı'da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı - Son Dakika


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