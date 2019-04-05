Son Dakika Haberleri: Baharın Müjdeleyicisi Leylekler Hanönü'ne Geldi

Baharın Müjdeleyicisi Leylekler Hanönü'ne Geldi

1 saat önce

Baharın müjdeleyicisi leylekler, Hanönü ilçesindeki Gökırmak Vadisi bölgesine gelmeye başladı.

Baharın Müjdeleyicisi Leylekler Hanönü'ne Geldi, System.String[]
Baharın müjdeleyicisi leylekler, Hanönü ilçesindeki Gökırmak Vadisi bölgesine gelmeye başladı.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, Hanönü ilçesinin yanından geçen Gökırmak Nehri civarındaki yuvalarına dönmeye başladı.

Hanönü ve çevre köylerdeki elektrik direkleri, evlerin çatıları ve ağaçların üzerindeki geçmiş yıllardan kalan yuvalarını sahiplenen leylekler, tamire başladı.

Leyleklerin gökyüzünde görülmesi ve yuvalarına dönmesi bölgede mutluluk yarattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:19 Kaynak: AA

Hanönü, Güncel
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