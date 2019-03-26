Son Dakika Haberleri: Baharın Müjdeleyicisi Leyleklere Kar Sürprizi

Baharın Müjdeleyicisi Leyleklere Kar Sürprizi

1 saat önce

Kars'ın Arpaçay ilçesine kısa süre önce gelen ve baharın müjdeleyicisi olarak nitelendirilen leylekler, kentte kar yağışı ile karşılaştı.

Baharın Müjdeleyicisi Leyleklere Kar Sürprizi, System.String[]
Kars'ın Arpaçay ilçesine kısa süre önce gelen ve baharın müjdeleyicisi olarak nitelendirilen leylekler, kentte kar yağışı ile karşılaştı.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, ilkbahar mevsimi ile havaların ısınması sonrası Türkiye'de hava sıcaklığının en düşük seyrettiği illerden Kars'ın Arpaçay ilçesi Kuyucuk köyündeki daha önce göç ettikleri yuvalarına dönmeye başladı.

Ancak leylekler mart ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Köye gelen ve bir kaç gündür devam eden kar yağışının doğayı yeniden beyaza bürümesi sebebiyle leylekler de yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Her yıl şubat ayının son haftası ile mart ayının ilk haftalarında bölgeye gelen leylekler yazı burada geçirip kışın yaklaşmasıyla sıcak bölgelere göç ediyor.

Köylülerden Asim Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre önce bölgeye gelen baharın müjdeleyicisi leyleklerin kar sürpriziyle karşılaştığını söyledi.

Polat, geçen yıl mart ayının sonunda havaların sıcak olduğunu ancak bu yıl kar yağışının etkili olduğunu anımsatarak, "Geçen yıl bu zamanlar havalar sıcaktı, leylekler geldiklerinde sıcak havayla karşılaşmıştı, bu defa hava soğuk. Havaların kar yağışlı ve soğuk gitmesi leylekler için sıkıntı çünkü yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:59 Kaynak: AA

Arpaçay, Kars, Kültür Sanat
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