Bahariye Ortaokulu öğrencilerine skolyoz taraması yapıldı - Son Dakika

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesince yürütülen "Öncü Kadıköy Önce Sağlık" projesi kapsamında, Bahariye Ortaokulu öğrencilerine skolyoz taraması yapıldı.

Özellikle ergenlik çağındaki çocuklarda idiyopatik (nedeni bilinmeyen) skolyozun erken teşhis edilmemesi durumunda önemli sağlık sorunlarına neden olabildiği ve hızlı ilerleme gösterdiği gerçeğinden hareketle "Öncü Kadıköy'de Önce Sağlık" projesi hayata geçirildi.

Proje, ortaokul çağındaki 9-14 yaş grubu çocuklarda skolyoz tarama programı ile skolyoz riskini belirlemek, vücudun doğal fizyolojik eğriliklerinin açısını tespit etmek; ölçülen gövde rotasyon açılarının sonuçlarına bağlı olarak da vücut postür analizi, omurga mobilitesi, solunum kas kuvveti gibi önemli sağlık parametrelerini değerlendirmek ve böylece skolyozun erken teşhisini mümkün kılarak halk sağlığına katkıda bulunmak amacıyla yürütülüyor.

Bu kapsamda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim elemanları tarafından ilk olarak Bahariye Ortaokulu öğrencilerine skolyoz taraması yapılırken, öğretmenlere "Okul Kazalarında İlk Yardım Eğitimi" verildi.

"Çocukların ağırlık taşıması vücudu ve dengeyi bozuyor"

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, etkinlikteki konuşmasında, çocukların ağırlık taşımasının vücudu ve dengeyi bozduğunu, özellikle omurga ile ilgili sıkıntılara yol açabildiğini söyledi.

Toplumda çok da bilinmeyen skolyoz rahatsızlığının tespiti için İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile bir proje başlattıklarını anlatan Aslan, "İlk etapta 10 okulda, yetişirse diğer okullarımızda istekli öğrencilerimizi tarayacağız ve bununla ilgili bir envanter ortaya koymaya çalışacağız. Bu da ciddi bir çalışma olacak." dedi.

Bahariye Ortaokulu Müdürü Meltem Gencer de skolyoz farkındalığının artırılması ve çocuklarda varsa erken teşhis edilmesinin önemine işaret etti.

Risk tespit edilen çocuk ileri tetkik için hekime yönlendirilecek

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda iki bin öğrencinin taraması yapılacak ve vücudun doğal fizyolojik eğrilikleri ölçülecek. Yapılan skolyoz tarama programı kapsamda skolyoz riski tespit edilen çocukların aileleriyle iletişime geçilerek ileri tetkikler için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde ilgili hekime yönlendirilecek.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından öğretim elemanları Baha Naci, Emel Mete ve Gülser Cinbaz'ın sorumluluğunda yürütülen skolyoz tarama programı, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönemi boyunca sürdürülecek.