Baharla birlikte Karacabey Longozu'nda mest eden görüntüler - Son Dakika
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Baharla birlikte Karacabey Longozu'nda mest eden görüntüler

06.05.2022 10:17

Baharla birlikte Karacabey Longozu'nda mest eden görüntüler Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Longoz Ormanı, mayıs ayı ile birlikte en renkli halini almaya başladı.

Baharla birlikte Karacabey Longozu'nda mest eden görüntüler

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Longoz Ormanı, mayıs ayı ile birlikte en renkli halini almaya başladı. Türkiye'nin en uzun doğal plajı Karacabey Boğazı Plajı ile yine Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanları arasında kalan su basar ormanı olarak bilinen Karacabey Longozu, bahar aylarında yeşilin tüm tonlarını bünyesinde barındırıp doğal güzelliğini ortaya koyuyor.

Göçmen kuşların uğrak noktası olan ve içindeki bitkilerden, sürüngenlere yüzlerce çeşit canlıya ev sahipliği yapan longoz, en renkli halini aldı. Nadir kuş türlerini ve suda açan Nilüfer çiçeklerini barındıran longoza fotoğrafçılar akın etti.

Türkiye'deki sayılı longozlardan biri olan Bursa'nın Karacabey Longozu'nda baharın gelmesiyle birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Türkiye'deki nadir kuş türlerini ve su üzerinde açan nilüfer çiçeklerini fotoğraflamak için longoza gelip kamp yapan fotoğrafçılar, gördükleri güzellik karşısında hayran kalıyor.

250 adet kuş çeşidinin görüldüğü longozda nisan ve mayıs aylarında açıp suyun yüzeyini kaplayan nilüfer çiçekleri ve su bitkileri harika bir renk cümbüşü sunuyor.

Baharla birlikte Karacabey Longozu'nda mest eden görüntüler
Baharla birlikte Karacabey Longozu'nda mest eden görüntüler
Baharla birlikte Karacabey Longozu'nda mest eden görüntüler
Baharla birlikte Karacabey Longozu'nda mest eden görüntüler

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Karacabey, Türkiye, Bursa, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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