Son Dakika Haberleri: Baharla Birlikte Kenger Görücüye Çıktı

Baharla Birlikte Kenger Görücüye Çıktı

23 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bahar ile birlikte Karacadağ eteklerinde yaygın olan kenger tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Baharla Birlikte Kenger Görücüye Çıktı, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bahar ile birlikte Karacadağ eteklerinde yaygın olan kenger tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Kızıltepe'de kenger satıcılığı yapan Hayrettin İldem, ilk başlarda ortalama 2-3 ton kengerin ilçeye geldiğini gün geçtikçe bunun arttığını dile getirdi. İldem, "İlk çıktığında pahalı olabilir ister istemez ama gün geçtikçe ucuzluyor fiyatı, bu sene 2 TL'ye kadar düşeceğini bekliyoruz şuanda kilosunu 5 TL'den satıyoruz. Yağmurlar dursa fiyatlar düşecek şu anda yağmurlar var kimse toplamaya gitmiyor. Yağmurlar durunca ben şahsen burada günlük 500-600 kilo satıyorum. Kızıltepe'den batı illerinin yanı sıra Irak'a da kenger satıyorum" dedi.

Kenger almaya gelen Ali Önay ise organik besin olan kengeri iyice yıkayıp temizleyerek yemek yaptıklarını söyledi. Kenger almaya gelen İsa Taş, buradan aldığı kengerleri İstanbul'da oturan amcalarına gönderdiklerini belirtti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:43 Kaynak: İHA

Karacadağ, Mardin, Kızıltepe, Güncel
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