Son Dakika Haberleri: Bahattin Gümüş, Meclis Üyelerine Teşekkür Etti

Bahattin Gümüş, Meclis Üyelerine Teşekkür Etti

49 dakika önce

Menteşe Belediye Meclisi, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Başkanlığında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde son kez toplandı.

Bahattin Gümüş, Meclis Üyelerine Teşekkür Etti, System.String[]
Menteşe Belediye Meclisi, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Başkanlığında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde son kez toplandı.

Gündem maddesi bulunmayan Meclis toplantısında konuşan Başkan Gümüş, 5 yıl boyunca özverili ve uyum içinde çalışan meclis üyelerine teşekkür etti.

Farklı partilerin temsilcilerinden oluşan Belediye Meclisinde önceliğin her zaman Menteşeye hizmet olduğunu ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Belediye Meclisimizde 5 yıl boyunca özverili ve uyum içerisinde çalıştık. Konumuz Menteşe halkına hizmet olduğu için farklı partilerden meclis üyelerimiz ile siyasi kimlik gözetmeksizin, birleşerek pek çok kararı oy birliği ile aldık. 31 Mart seçimlerinin ardından yeni kurulacak mecliste umarım aynı şekilde siyasi kimlik gözetmeksizin Menteşe için çalışacaktır. Tüm meclis üyelerimize emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:18 Kaynak: İHA

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