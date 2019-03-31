Bahattin Gümüş, Oyunu Kullandı
1 saat önce
Menteşe Belediye Başkanı ve CHP adayı Bahattin Gümüş oyunu Menteşe İMKB Ortaokulunda eşi Sevilay ve kızı İlke ile birlikte kullandı.
Menteşe
Belediye Başkanı ve CHP
adayı Bahattin Gümüş
oyunu Menteşe İMKB Ortaokulunda eşi Sevilay ve kızı İlke ile birlikte kullandı.
Gümüş çiftini, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün
, CHP Muğla
Milletvekilleri Süleyman Girgin
, Mürsel Alban
, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak
ve partililer yalnız bırakmadı.
Oy kullanma işleminin ardından açıklamada bulunan Başkan Gümüş, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yerel seçimlere gidiyoruz. 5 yıllık bir başkanlık görevimiz oldu. Bu süreçte 'Menteşe'yi Birlikte Yönetiyoruz' dedik ve Menteşemizi muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve halkımıza yönettik. Vatandaşlarımız bugün hizmetlerimizden memnunsa tercihini yapacaktır. Bu bir Belediye Başkanlığı seçimi, hizmet seçimi. Seçimin Menteşe'mize, Muğla'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:23 Kaynak: İHA
CHP Lideri Kılıçdaroğlu Dahil 43 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir
İYİ Parti Lideri Akşener Oyunu Kullandı: İYİ Sonuçlar Çıkacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Oyunu Kullandı: Bugün Söz Milletin!