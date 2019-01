Bahattin Öğretmen, Lokantacı Oldu

ZONGULDAK'ta, Türkçe öğretmeni Bahattin Yılmaz (40), atanamayınca doğup büyüdüğü beldede aşçılığını kendi yaptığı lokanta açtı.

ZONGULDAK'ta, Türkçe öğretmeni Bahattin Yılmaz (40), atanamayınca doğup büyüdüğü beldede aşçılığını kendi yaptığı lokanta açtı. Öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini ancak atanamayınca geçinmek için lokanta açtığını söyleyen Yılmaz, "Öğretmenlik kısmet değilmiş. İnşallah her şey daha iyi olur ve esnaflıkta başarılı olurum" dedi.



Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği'nden 2005 yılında mezun olan Bahattin Yılmaz, ağabeyinin yanında nakliye firmasında çalışırken 3 yıl KPSS'ye girdi. Aldığı puanlarla bir türlü atanamayan Bahattin Yılmaz, askerlik görevini tamamladıktan sonra 2010-2013 yılları arasında ücretli öğretmenlik yaptı. Ardından tekrar KPSS'yi giren, ancak yine atanamayan Bahattin Yılmaz, bu kez özel eğitim rehabilitasyon kurumunda asgari ücretli kurum müdürlüğü yaptı. Aldığı ücret kendisine yetmediği için 1 yıl sonra işi bırakan Bahattin Yılmaz, çok sevdiği mesleğini bırakarak, doğup büyüdüğü merkeze bağlı Karaman beldesinde lokanta açmaya karar verdi. Lokantanın inşaatını, temizliğini kendisi yapan Bahattin Yılmaz, 1,5 yıldır aşçılığını da kendi yaptığı lokantada, müşterilerine çorba ve ızgara çeşitleri servis ediyor.



'ATANAMAYAN ÖĞRETMENİN YERİ DİYORLAR'



Bahattin Yılmaz, öğretmenliği çok sevdiğini ancak mesleğini yapamadığını söyledi. Bir şekilde çalışmak zorunda olduğunu ve lokanta açmaya karar verdiğini belirten Bahattin Yılmaz, şöyle dedi:



"Öğretmenliğe Karaman Çok Programlı Lisesi'nde sözleşmeli öğretmen olarak başladım. ücretli öğretmen ücretleri çok tatmin etmiyordu. 3 yıl orada görev aldıktan sonra bir süre çalışmadım. 1 yılda özel eğitim merkezinde çalıştıktan sonra da ticarete atılmayı düşündüm. Farklı şeyler vardı ama 2017 Nisan ayında gıda sektörüne girmeye karar verdim. Ardından yaşadığım beldede çorba ve ızgara çeşitleriyle ilgili bir işletmem var. Aşçılığını da kendim yapıyorum. Aşçılık ilk başta hiç yoktu. Yemek yapmayı seviyordum. Bir ustadan çorba yapmayı öğrendim. Şimdi ızgara ve çorba satışı yapıyorum. Müşteri potansiyeli şu an iyi. Atanamayan öğretmen böyle yer açmış gidip yemek yiyelim diyenler oluyor. Öğretmenlik kısmet değilmiş. İnşallah her şey daha iyi olur ve esnaflıkta başarılı olurum."



Öğretmen olduğunu öğrenenlerin şaşırdıklarını anlatan Bahattin Yımaz, "Hepsi keşke öğretmen olsaydın diyorlar ama nasip buymuş. Benimde aklıma hiç gelmezdi böyle bir şey. Eski öğrencilerimde müşterilerim oluyor. Bir öğrencim şu an yanımda çalışıyor. Sınavlara iyi hazırlanmalarını anlatıyorum. KPSS'ye iyi hazırlansınlar. Ben ilk 2 sene KPSS'ye iyi hazırlanmadım herhalde. Bunu yapmamalarını anlatıyorum. Çünkü sonradan zor oluyor. 2 yıl bu işten dolayı sınava hazırlanmadım ama şimdi tekrar hazırlanacağım" dedi.



MÜŞTERİLERİ MEMNUN



Müşteri Tahsin Altınbaş da Batı Karadeniz de birçok ili dolaştığını Karaman beldesinden geçerken mutlaka Bahattin öğretmenin çorbasını içtiğini söyledi. Kendisinin öğretmen olduğunu sonradan öğrendiğini ifade eden Tahsin Altınbaş, "Çok değerli bir insan. Görevde olmuş olsa belki çok daha başarılı olacak. Genç nesli yetiştirmek için böyle ileri görüşlü insanlara ihtiyacımız var. Burada lokantada çalışması millet olarak bizim ayıbımız diye düşünüyorum. Yıllarca eğitim alıp da bir yerlere gelemiyorsa bir yerde bir eksiklik var demektir" diye konuştu. - Zonguldak

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Sokak Ortasındaki Bıçaklama Olayı, Kurgu Çıktı

Uyuşturucudan Kurtulması İçin İhbar Ettiği Oğlu, 15 Yıl Hapis Cezası Aldı

6 Yaşındaki Oğlunu Döverek Öldüren Cani Babanın İfadesi Ortaya Çıktı: Demirle Dövdüm, Sonra Kalp Masajı Yaptım

Aile Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek