Bahattin Şeker'in acılı günü
22 dakika önce
Eski Devlet Bakanı ve Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in kayınvalidesi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:41 Kaynak: İHA
Eski Devlet Bakanı ve Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker
'in kayınvalidesi hayatını kaybetti.
Bahattin Şeker'in kayınvalidesi Betül Duralioğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhume Betül Duralioğlu'nun cenazesi, Cumartesi günü Kasımpaşa
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