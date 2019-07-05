Son Dakika Haberleri: Bahattin Şeker'in acılı günü
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Bahattin Şeker'in acılı günü

22 dakika önce

Eski Devlet Bakanı ve Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Bahattin Şeker'in acılı günü, System.String[]
Eski Devlet Bakanı ve Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Bahattin Şeker'in kayınvalidesi Betül Duralioğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhume Betül Duralioğlu'nun cenazesi, Cumartesi günü Kasımpaşa Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Bozüyük İlçe Mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:41 Kaynak: İHA
Bahattin Şeker, Milletvekili, Bilecik, Yaşam
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