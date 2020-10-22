Bahattin Sofuoğlu, 2021 sezonu için Biblion Motoxracing Yamaha ile tekrar anlaştı
22.10.2020 10:57
Dünya Supersport 300'de dünya 3'üncüsü olan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, 2021 sezonu için de Biblion Motoxracing Yamaha Takımı ile anlaştı.
Dünya Supersport 300'de dünya 3'üncüsü olan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, 2021 sezonu için de Biblion Motoxracing Yamaha Takımı ile anlaştı.
Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye'yi temsil eden milli sporcu, son yarışında Portekiz Estoril Pisti'nde piste çıkmış, pilotlar klasmanında topladığı 142 puanla şampiyonayı 3. sırada bitirerek bronz madalyanın sahibi olmuştu.
Genç milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 Dünya Supersport sezonu için Biblion Motoxracing Yamaha ile anlaştık, WorldSSP300 Dünya Şampiyonası'nda zafer mücadelesi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
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