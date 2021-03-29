Bahattin Sofuoğlu Barselona'da Dünya Supersport300 resmi testlerinde en hızlı turu attı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Barselona'da düzenlenen Dünya Supersport300 resmi testlerinde bugün en hızlı turu atan sporcu oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu Barselona'da Dünya Supersport300 için resmi teste çıktı.

Ay-yıldızlı sporcu Bahattin, bugünkü resmi testlerin en hızlısını (1.54.867) gerçekleştirdi.

Öte yandan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da Barselona'da 31 Mart Çarşamba ve 1 Nisan Perşembe günü PATA Yamaha takımıyla Dünya Superbike Testi'ne çıkacak.