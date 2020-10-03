Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü Fransa'da piste çıktı

Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Fransa'da ilk yarışlarını tamamladı.

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki ilk yarışında kürsüye çıktı. Magny-Cours pistinde düzenlenen ilk yarışta, ıslak zeminde iyi bir performans sergileyen 17 yaşındaki genç sporcu, damalı bayrağı 3. sırada geçti.

Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye adına yarışan Sofuoğlu, yarın TSİ 16.15'te ikinci yarışını gerçekleştirecek.

Bir diğer milli sporcu Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki yedinci ayak ilk yarışını 6. sırada tamamladı. Turkish KNN Team ile Türkiye'yi temsil eden 17 yaşındaki Red Bull sporcusu, yarın TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele verecek.