BAHATTİN YETKİN KAFTANCIOĞLU'NA 7 YIL ÖNCEKİ TWEETİ NEDENİYLE YAPILANLARI KINAYANLAR, BANA AYNISINI...

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Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz

Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli

Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de