Son Dakika Haberleri: Bahattin Yıldız'dan Belediye Meclis Üyeliği Açıklaması

Bahattin Yıldız'dan Belediye Meclis Üyeliği Açıklaması

4 dakika önce

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız belediye meclis üyeliği süreciyle ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bahattin Yıldız'dan Belediye Meclis Üyeliği Açıklaması, System.String[]
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız belediye meclis üyeliği süreciyle ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız düzenlediği basın açıklamasında, "Şanlıurfa'nın her kesiminden özellikle beni telefonla arayarak listeye duyulan memnuniyeti dile getirenlere teşekkür ediyorum. Bin 242 kişi partimize belediye meclis üyesi olmak için müracaat etmiş. Sayının bu kadar yüksek olması partimize gösterilen teveccühü ortaya koymaktadır. Titiz bir çalışma sonucu oluşturulan listelerin başta ilimize ve ilçelerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

AK Partinin milletin partisi olduğunun altını çizen AK Parti İl Başkanı Yıldız, "Biz halkın partisiyiz. Ümmetin partisiyiz. Recep Tayyip Erdoğan'a göstereceğimiz destekle 31 Mart gecesi sandıkları patlatacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:19 Kaynak: İHA

Politika
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