Bahberber'den evde, yaşlı ve engellilere bayram tıraşı - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi şehit yakınlarına, gazilere ve engelli vatandaşların saç ve sakal tıraşlarını ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Bahberber, bayrama sayılı günler kala toplamda 2 bin kişiye kuaförlük hizmeti verdi.

Bahçelievler Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi şehit yakınlarına, gazilere ve engelli vatandaşların saç ve sakal tıraşlarını ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı D Hakan Bahadır'ın talimatlarıyla 1 yıl önce hayata geçen Bahberber projesinde, evlerinden çıkamayan dezavantajlı vatandaşlar için de evlerinde tıraş hizmeti verilmeye başlanmıştı. Bahberber, bayrama sayılı günler kala toplamda 2 bin kişiye kuaförlük hizmeti verdi. Hizmetten yararlanan vatandaşlar Başkan Bahadır'a teşekkür etti.

"Bahçelievler'de 8 bin 300 tane engellimiz var"

Şu ana kadar 2 bin kişiye ulaştıklarını söyleyen berber Mehmet Akif Kaya, "Burası Bahçelievler Belediye Başkanımız Hakan Bahadır'ın öncülüğüyle Bahberber ismiyle kurularak engellilerimize, şehit çocuklarımıza ve gazilerimize bir de evde muhtaç olup gelemeyenlere hizmet etmek için açtık. 26 Haziran 2020'de ilk açtığımızda engellilerimizi misafir ederek ilk tıraşımızı yaptık. Şu ana kadar 2 bin kişiye ulaşarak tıraş ettik. Gelen engellilerimiz çok memnun ve çok dua ediyorlar. Sürekli Belediye Başkanımız Bahadır'a teşekkür ediyorlar. Bahçelievler'de 8 bin 300 tane engellimiz var. Hepsine ulaşacağız ve gelemeyenleri evde tıraş edeceğiz. Bu şekilde hizmetlerimiz devam ediyor" dedi.

"Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a teşekkür ederim"

Bahçelievler Belediyesine böyle hizmet verdikleri için teşekkür eden 65 yaşındaki Rıfat Demir, "Ayda bir tıraş oluyorum. Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a böyle bir hizmet verdiği için çok teşekkür ederim. Dışarıda tıraş olabiliriz ama cebinde paran olursa olabilirsin. Oğlum da bende çalışmıyoruz. Çocuk bana bakmaktan dışarı gidip çalışamıyor. Başkanım her türlü elinden geldiğince yardımcı oluyor. Ben 2015'te beyin kanaması geçirdim. Kendi üzerimi dahi giyinemiyorum. Oğlum giydirip çıkarmasa evden çıkamıyorum. Allah hayırlı evlat herkese nasip etsin" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL