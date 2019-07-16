Son Dakika Haberleri: Bahçe biçimi değil, saç kesimi
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Bahçe biçimi değil, saç kesimi

9 saat önce

Bahçe biçimi değil, saç kesimiİSTANBUL - Silivri'de bir berberin müşterisinin saçını bahçe tırmığı ve makasıyla kesmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Bahçe biçimi değil, saç kesimi
İSTANBUL - Silivri'de bir berberin müşterisinin saçını bahçe tırmığı ve makasıyla kesmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Silivri Hacı Pervane caddesi üzerinde uzun yıllardır berberlik yapan Samet Aydın, bir müşterisinin saçlarını bahçe tırmığı ve bahçe makasıyla kesti. Saç kesimi ilginç görüntüler oluşturdu.
Müşterisinin saçlarının çok gür olduğunu belirten Aydın, "Müşterimizin saçları çok gür ve bonus kafa şeklindeydi. Bizde muziplik olsun diye bu şekilde kesmek istedik. Güzel de oldu. Bir arkadaşımızda bu anları kaydetti. Müşterimiz çayını yudumlarken bizde işimizi yaptık" dedi.
Bahçe biçimi değil, saç kesimi
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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
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