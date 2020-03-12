Bahçe'de küçük ve büyükbaş hayvanlar ücretsiz aşılandı - Son Dakika
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Bahçe'de küçük ve büyükbaş hayvanlar ücretsiz aşılandı

6 saat önce

Bahçe ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvanlara yönelik ücretsiz aşılama başlatıdı.

Bahçe'de küçük ve büyükbaş hayvanlar ücretsiz aşılandı, System.String[]

Bahçe ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvanlara yönelik ücretsiz aşılama başlatıdı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu yaptığı açıklamada, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü programı kapsamında, 15 köyde aşılama çalışması yapıldığını belirtti.


Üç ayda 2 bin büyükbaşın aşılanmasının hedeflendiğini ifade eden Müftüoğlu, "İlkbahar aşılamalarımız kapsamında 645 büyükbaşa şap aşısı, 645 büyükbaşa Nodüler Ekzantemi hastalığı aşısı yapıldı. 15 Mayıs 2020 tarihine kadar 2 bin büyükbaş hayvana şap aşısı ve LSD aşısı yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca sonbahar dönemi şap hastalığı aşılama programı çerçevesinde yine 2 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapılacak. Yıllık aşılama programımız çerçevesinde 300 sığıra, bin 500 koyun ve keçiye Brusellozu aşısı, 2 bin 500 koyun-keçi Vebası aşısı ile 150 kedi ve köpeğe kuduz aşısı yapılması hedefleniyor"

Ahmet Refik, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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