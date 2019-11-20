Bahçe'de orman yangını

OSMANİYE'de çıkan orman yangınında 5 hektarlık kızılçam örtülü alan zarar gördü.

Bahçe ilçesine bağlı Savranlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Osmaniye ve çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arasöz ve 35 yangın işçisi ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, ilk incelemelere göre 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.