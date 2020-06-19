Bahçe düşen otomobil sürücüsü kayıplara karıştı - Son Dakika

Denizli'de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir evin bahçesine düştü. Kaza yapan sürücü olay yerinden kaçarken bahçede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.



Olay, Buldan ilçesi Yeşildere Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ismi öğrenilemeyen sürücü 20 RC 096 plakalı otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç yoldan çıkarak bir evin bahçesine düştü. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin bahçeye düştüğü esnada kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti. Kullanılamaz hale gelen ve ters dönen otomobil çekici ile evin bahçesinden çıkartıldı.



Olayla, ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ