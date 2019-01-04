Son Dakika Haberleri: Bahçe Duvarı Araçların Üzerine Yıkıldı - Araç Sahipleriyle Röportaj

Bahçe Duvarı Araçların Üzerine Yıkıldı - Araç Sahipleriyle Röportaj

2 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş bir arsanın bahçe duvarı yağış ve rüzgar nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine yıkıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş bir arsanın bahçe duvarı yağış ve rüzgar nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine yıkıldı.
Alınan bilgiye göre, Altıntop Mahallesi 1598/1 Sokak'ta bulunan boş arsanın bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı.

Yıkılan duvarın molozları altında kalan 3 araç hasar gördü.
Otomobili zarar gören Hasan İsbak, akşam etkili olan yağmur ve rüzgar nedeniyle duvarın yıkıldığını fark ettiklerini belirterek, "Aracımı krediyle almıştım. Borcunu daha yeni ödemeye başlamıştım. Cana geleceğine mala gelsin derler ama canımız yandı." diye konuştu.
Öte yandan, bölgeye gelen polis ve belediye ekipleri zarar tespit çalışmasına başladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel
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