Son Dakika Haberleri: Bahçe Duvarı Otomobilin Üzerine Devrildi

Bahçe Duvarı Otomobilin Üzerine Devrildi

1 saat önce

Denizli'de bir evin bahçe duvarının devrilmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Bahçe Duvarı Otomobilin Üzerine Devrildi, System.String[]
Denizli'de bir evin bahçe duvarının devrilmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar oluştu.


Mesut Özer, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi Neşet Çakır Caddesi'ndeki evinin bahçe duvarının bir otomobilin üzerine yıkıldığını görünce durumu, polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hasar tespit çalışması yaptı.

Duvarın üzerine devrildiği otomobilde hasar oluştu.

Araç sahibi Yavuz Rencber, zarar gören aracını görünce üzüntü yaşadı.

Ev sahibi Mesut Özer, gazetecilere, bir süre önce belediye tarafından caddede çalışma başlatıldığını, bahçe duvarının gürültüyle yıkıldığını ve can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:03 Kaynak: AA

Polis, Merkezefendi, Denizli, Güncel
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