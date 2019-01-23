Bahçe Duvarı Otomobilin Üzerine Devrildi
1 saat önce
Denizli'de bir evin bahçe duvarının devrilmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Denizli
'de bir evin bahçe duvarının devrilmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Mesut Özer, Merkezefendi
ilçesi Şemikler Mahallesi Neşet Çakır Caddesi'ndeki evinin bahçe duvarının bir otomobilin üzerine yıkıldığını görünce durumu, polis ve belediye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, hasar tespit çalışması yaptı.
Duvarın üzerine devrildiği otomobilde hasar oluştu. Araç
sahibi Yavuz Rencber, zarar gören aracını görünce üzüntü yaşadı.
Ev sahibi Mesut Özer, gazetecilere, bir süre önce belediye tarafından caddede çalışma başlatıldığını, bahçe duvarının gürültüyle yıkıldığını ve can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:03 Kaynak: AA
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