Bahçe Duvarı Otomobilin Üzerine Yıkıldı

DENİZLİ'de bir evin bahçe duvarı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

DENİZLİ'de bir evin bahçe duvarı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.



Şemikler Mahallesi Neşet Çakır Caddesi'nde yaşayan Mesut Özer'e ait evin bahçe duvarı, bugün saat 11.00 sıralarında yıkıldı. Devrilen duvarın briketleri, Yavuz Rençber'e ait 20 DS 601 plakalı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobil hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı.



Ev sahibi Özer, önceki haftalarda etkili olan yağışlar nedeniyle duvarın temelinin gevşemiş ve bu sebeple yıkılmış olabileceğini söyledi.



- Denizli

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Denizli'de Üniversite Öğrencisi 7'nci Kattan Düşerek Öldü

Kerç Boğazı'ndaki Faciada Ölen Genç, Bedelli Askerlik İçin 20 Gün Önce Gemide İşe Başlamış

Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişi Gözaltına Alındı

TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu