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Bahçe duvarı yüzünden tartıştığı komşusunu, tüfekle öldürdü - Son Dakika

Bahçe duvarı yüzünden tartıştığı komşusunu, tüfekle öldürdü

23.06.2021 10:39

Bursa'da 55 yaşındaki Nizamettin Güngörmüş, bahçe duvarı sebebiyle tartıştığı komşusu Tuna T. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi'nde oturan Tuna T., evinin bahçesinin çevresini duvar yaptı. Duvar nedeniyle inşaatlarda boyacılık yapan Tuna T. ile komşusu 1 çocuk babası Nizamettin Güngörmüş arasında 9 Haziran günü tartışma çıktı, taraflar karşılıklı şikayetçi oldu.

Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü

TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

İki komşu arasında farklı zamanlarda tartışmalar yaşandı. Tuna T., bu sabah saatlerinde evinden çıkan komşusu Güngörmüş'e tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Güngörmüş, kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Nizamettin Güngörmüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçilik yapan Güngörmüş'ün cansız bedeni olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tuna T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bahçe duvarı yüzünden tartıştığı komşusunu, tüfekle öldürdü
Bahçe duvarı yüzünden tartıştığı komşusunu, tüfekle öldürdü

Haziran, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçe duvarı yüzünden tartıştığı komşusunu, tüfekle öldürdü - Son Dakika


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