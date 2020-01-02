Bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

6 saat önce

OSMANİYE'de bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü Ömer Karayiğit (22) öldü, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.

Bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

OSMANİYE'de bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü Ömer Karayiğit (22) öldü, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Karayiğit yönetimindeki 80 AAV 126 plakalı motosiklet, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu kontrolünden çıkıp, bahçe duvarına çarptı. Kazada, Ökkeş Karayiğit ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Karayiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralanın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Karayiğit'in babası Ökkeş Karayiğit'in ise 6 ay önce hayatını kaybettiği belirtildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:59 Kaynak: DHA
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