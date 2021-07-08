Bahçe duvarına çarpan sürücü, arkasına bakmadan kaçtı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bir bahçenin duvarını çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındakiler, olay yerinden kaçtı. Bahçe kapısına sıkışan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 AAU 809 plakalı otomobil, bir apartmanını bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki 2 kişi, olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı. Büyük gürültüyle dışarı çıkan apartman sakinleri durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler otomobilin incelemesini gerçekleştirirken, bahçe duvarını yıkan araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Ekipler kaçan sürücü ve yanındakiler için çalışma başlattı. - DENİZLİ