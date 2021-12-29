BAHÇE DUVARINA YERLEŞTİRİLEN KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin uyuşturucu operasyonu düzenlediği evde bahçe duvarında tuğlaların arasına gömülmüş Kalaşnikof tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde iki evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Evlere operasyon düzenleyen polis ekipleri, narkotik köpeği Larissa ile arama yaptı. Aramalarda, evlerden birinde bahçe duvarına Kalaşnikof tüfek gömüldüğü belirlendi. Duvar kırılarak tüfek ile bu silaha ait 82 mermi çıkarıldı. Diğer evde yapılan aramada ise 861 gram bonzai bulundu. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden U.N. tutuklandı.