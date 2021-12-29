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BAHÇE DUVARINA YERLEŞTİRİLEN KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

BAHÇE DUVARINA YERLEŞTİRİLEN KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

29.12.2021 12:35

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin uyuşturucu operasyonu düzenlediği evde bahçe duvarında tuğlaların arasına gömülmüş Kalaşnikof tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin uyuşturucu operasyonu düzenlediği evde bahçe duvarında tuğlaların arasına gömülmüş Kalaşnikof tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde iki evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Evlere operasyon düzenleyen polis ekipleri, narkotik köpeği Larissa ile arama yaptı. Aramalarda, evlerden birinde bahçe duvarına Kalaşnikof tüfek gömüldüğü belirlendi. Duvar kırılarak tüfek ile bu silaha ait 82 mermi çıkarıldı. Diğer evde yapılan aramada ise 861 gram bonzai bulundu. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden U.N. tutuklandı.

BAHÇE DUVARINA YERLEŞTİRİLEN KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
BAHÇE DUVARINA YERLEŞTİRİLEN KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
BAHÇE DUVARINA YERLEŞTİRİLEN KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
BAHÇE DUVARINA YERLEŞTİRİLEN KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
BAHÇE DUVARINA YERLEŞTİRİLEN KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
BAHÇE DUVARINA YERLEŞTİRİLEN KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
BAHÇE DUVARINA YERLEŞTİRİLEN KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
BAHÇE DUVARINA YERLEŞTİRİLEN KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
BAHÇE DUVARINA YERLEŞTİRİLEN KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

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Uyuşturucu Operasyonu, Kalaşnikof, Uyuşturucu, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇE DUVARINA YERLEŞTİRİLEN KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAHÇE DUVARINA YERLEŞTİRİLEN KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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