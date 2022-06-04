Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı - Son Dakika
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Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı

04.06.2022 20:39

Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bahçe duvarındaki boşluğa giren 1,5 metre uzunluğunda olan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bahçe duvarındaki boşluğa giren 1,5 metre uzunluğunda olan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Olay, Cemal Caymaz mahallesinde bulunan Filiz Sitesinde meydana geldi. Bahçe duvarındaki delikte yılan olduğunu fark eden site sakini Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Ekipler özel aparat yardımıyla yılanı bulunduğu yerden çıkartarak doğal ortamına salıverdi.

Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı
Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı
Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı
Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, İtfaiye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı - Son Dakika
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