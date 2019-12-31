Bahçe duvarında uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Bahçe duvarında uyuşturucu çıktı

9 saat önce

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında bir evin bahçesindeki duvar boşluklarına gizlenmiş bin 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bahçe duvarında uyuşturucu çıktı, System.String[]

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında bir evin bahçesindeki duvar boşluklarına gizlenmiş bin 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, Viranşehir ilçe merkezinde ikamet eden bir şahsa ait eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, bahçe içerisinde yer alan duvar boşluklarında gizlenmiş bin 5 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
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