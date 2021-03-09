Bahçe duvarından giren minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

ERZİNCAN'da bahçe duvarını yıkan midibüsün altında kalmaktan kurtulan kadın büyük şok yaşadı. Güvenlik kameraları, kaza anı ve kadının midibüsün altında kurtulduktan sonra yaşadıklarını anbe an kaydetti.

Kaza, merkez Yavuz Selim Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Can Cami kavşağında meydana geldi. 24 EH 775 plakalı midibüse 24 EK 994 plakalı kamyonet türü araç çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle midibüs yol kenarındaki bir evin bahçe duvarını yıkarak içeri girdi. Bu arada evinden dışarı çıkan kadın duvarı yıkan midibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Evdeki güvenlik kameraları tarafından kaza ve kadının son anda kurtuluşu saniye saniye kaydedildi. Midibüsün önünden koşarak kurtulan kadının yaşadığı şok kamera tarafından görüntülendi.

Bu arada 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.