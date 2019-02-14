Son Dakika Haberleri: Bahçe Duvarının Altında Can Veren Emine Toprağa Verildi

Bahçe Duvarının Altında Can Veren Emine Toprağa Verildi

34 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, okula giderken önünden geçtiği evin bahçe duvarının üzerine yıkılması sonucu yaşamını yitiren Emine Özbek (12), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bahçe Duvarının Altında Can Veren Emine Toprağa Verildi, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, okula giderken önünden geçtiği evin bahçe duvarının üzerine yıkılması sonucu yaşamını yitiren Emine Özbek (12), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Acı olay, dün sabah ilçeye bağlı Çukurca Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi Emine Özbek okula gitmek için evden çıktı. Ancak komşularının evinin önünden geçtiği sırada bahçe duvarı üzerine yıkıldı. Moloz yığınlarının altında kalarak ağır yaralanan Emine Özbek, kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

Emine'nin cenazesi,  Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Emine'nin cenazesi, Çukurca Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:31 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa'ya Mülteci Alınacağı Yalanı Binlerce Suriyeliyi Derneğin Kapısına Yığdı Köpek Kediyi Parçaladı, Vicdansız Kadın Sadece İzledi

Sevgilisini Öldüren Sanığa, Sevgililer Günü'nde Müebbet Hapis Cezası Pazarlama Sorumlusu, Patronunun Odasında İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:05:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçe Duvarının Altında Can Veren Emine Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]