Son dakika haberleri... Bahçe işlerinden fırsat bulup tatile götürmediği çocukları için Ağrı Dağı manzaralı havuz inşa etti - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çiftçilik yapan Abdulkadir Ardin, iş yoğunluğu nedeniyle tatile gidemediği için bahçede kendisine yardım eden çocuklarına Ağrı Dağı manzaralı yüzme havuzu inşa etti.

5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı eteklerindeki Örtülü köyünde, 4 bin 500 ağaçlık meyve bahçesi oluşturan Abdulkadir Ardin, şu sıralar bahçesindeki meyveleri hasat etmenin heyecanını yaşıyor.

Yoğun işlerde kendisine yardım edip yaz tatilinde bahçede çalışan çocuklarını mutlu etmek için kolları sıvayan Ardin, adeta vahaya dönüştürdüğü çorak topraklar üzerinde, 5 metre yüksekliğinde, Ağrı Dağı manzaralı havuz yaptı.

Sıcak havada bahçe işleriyle uğraşırken bunalan Ardin'in çocukları, görenleri cezbeden havuzda yüzerek hem serinliyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor.

"Tırmanıştan inen turistler de dönüşte havuzda yüzmeden gitmiyor"

Çiftçi Abdulkadir Ardin, AA muhabirine, çorak olan arazide sondaj çalışmasıyla 41 metrede su bulduklarını ve bu suyla hem bahçenin bakımını yaptıklarını hem de çocukları için yüzme havuzu yaptığını söyledi.

Sürekli bahçeyle ilgilendiklerini ve çocuklarını tatile gönderme fırsatı bulamadıklarını ifade eden Ardin, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın sıkılıp kaçmamaları ve bize yardımcı olmaları için bu havuzu inşa ettim. Çocuklarımızla bu havuza beraber girip yüzüyoruz. Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan turistler de dönüşte bu havuzda yüzmeden gitmiyor. Havuzu görenler şaşırıyor. Ağrı Dağı manzaralı yüzme havuzunun olması çok güzel. Dünyada Ağrı Dağı'nı görmek isteyip de göremeyen çok sayıda insan var. Oysa çocuklarım ve ben havuzda yüzüp kafamızı sudan çıkardığımız gibi Ağrı Dağı'nı görüyoruz."

Havuz için şimdiye kadar 150 bin lira harcadığını aktaran Ardin, çocuklarının, Türkiye'nin en güzel manzarası olan Ağrı Dağı'na karşı yüzme keyfi yaşadığını anlattı.

"Yüzerken gözümüzü açtığımızda Ağrı Dağı manzarasını görüyoruz"

Çocuklardan 13 yaşındaki Hüseyin Ardin ise tatile gidemedikleri için üzülmediklerini, Ağrı Dağı manzarasında yüzmenin ayrıcalığını yaşadıklarını belirterek, "Tatil deyince akla gelen ilk yer batı illeridir. Projelerimizi hayata geçirdiğimizde buralarda akla gelecek. Havalar çok sıcak ve biz de havuzda yüzerek serinliyoruz. Babamız bize bu havuzu yaptığı için çok mutluyuz. Yüzerken gözümüzü açtığımızda Ağrı Dağı manzarasını görüyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Ardin'in 15 yaşındaki kızı Nurcan Ardin de 6 yıldır bahçede babasına yardım edip meyvelerle ilgilendiği ve yaz tatilini burada geçirdiğini dile getirdi.

Doğanın huzur verdiğini aktaran Ardin, "Her gün bu havuzda yüzüyoruz. Ağrı Dağı'nın eteklerinde havuza girmek bizim için bir hayaldi. Bu sene havalar çok sıcak geçiyor. Havuza girip serinlemek bize ayrı bir zevk veriyor. Yaz aylarında burada bahçede kalıyoruz. Denizimiz olmayabilir ama havuzumuz var. Burada çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.