OSMANİYE BAHÇE KAPISININ ÇALINMA ANI KAMERADA - Son Dakika

OSMANİYE'de bir binanın demir bahçe kapısı, çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Raufbey Mahallesi 9566 Sokak'ta meydana geldi. Bahçedeki demir kapının yerinde olmadığını gören ev sahibi, polise haber verdi. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan 20 adet kamera kaydını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polis, şüphelinin daha önceden çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan Y.K. (42) olduğunu tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, şüpheli Y.K.?yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkardığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.