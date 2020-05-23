Bahçe katı, geniş teraslı evlere koronavirüs ilgisi - Son Dakika

ANTALYA'da hem ev sahibi olmak hem de sosyal izolasyona dikkat ederek yaşamak isteyenler, bahçe katı ya da geniş teraslı lüks evleri tercih etmeye başladı. Kısıtlama günlerinde siteden dışarı çıkmadan her türlü özgürlüğün yaşanacağı bu dairelerin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

Koronavirüs salgını ve alınan önlemler, gayrimenkul sektöründe yatırımcının ihtiyaçlarını ve beklentilerini değiştirdi. Koronavirüs öncesinde ev satın almak ya da kiralamak isteyenlerin büyük çoğunluğu, ara kattaki daireleri tercih ederken koronavirüs ile birlikte bahçe katı daireler ile geniş balkonlu, geniş teraslı daireler ve lüks villalar rağbet görmeye başladı. Gayrimenkul danışmanları da konutların ya da dükkanları, sosyal izolasyona uygun yönlerini ön plana çıkararak, pazarlamaya başladı.

Özellikle kısıtlama günlerinde evinden dışarı çıkamayanlar için site içerisinde yürüyüş parkuru, özel spor alanları, yeşil alan ve çocuk oyun alanları imkanı sunan lüks daireler en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

Lüks villa ve dairelerin gayrimenkul danışmanlığını yapan Aslı Yalçınbaş, 2020 yılında gayrimenkul sektörünün büyük bir ivme yakalayarak, yükseldiğini ancak koronavirüs nedeniyle bu yükselmenin kısa sürdüğünü söyledi. Ocak ve şubat aylarında sektörün yüzde 60-70 oranında büyüdüğünü ancak işlerin bir anda durması nedeniyle sektörün küçülme yaşadığını anlatan Yalçınbaş, "Koronavirüsten sonra satışlar tamamen durdu. İlk 4 ayın ortalamasını alınca geçen yıla göre yüzde 12.5 bir büyüme var. Antalya şu anda normalleşmeye başladı" dedi.

İnsanların normalleşmeyle birlikte artık ihtiyaçlarının değiştiğini ifade eden Yalçınbaş, "İnsanlar artık bahçe katları, kendine ait bahçesi bulunan villaları, sosyal donatısı yüksek olan bahçeli evleri tercih etmeye başladılar. İnsanlar artık balkon metrekarelerini sormaya başladı. Kendi bahçelerinde toprağa basmak istiyorlar. Telefonlarımız çok fazla çalıyor. Satış rakamları da taleple birlikte artmaya başladı" diye konuştu.

Kısıtlama günlerinde dahi insanların toprakla buluşmak ve yeşille bir araya gelmek istediğini belirten Aslı Yalçınbaş, kiralık dairelerde daha çok sıfır dairelerin sorulduğunu ifade etti. Yalçınbaş, Konyaaltı ilçesinde 37 dönümlük arazi üzerine kurulu lüks dairelerden oluşan sitede bahçe katı 2+1 daire satın almak isteyenlerin yaklaşık 1,5 milyon lirayı, aynı daireyi kiralamak isteyenlerin ise aylık 6 bin lirayı gözden çıkarması gerektiğini söyledi.