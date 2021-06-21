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Bahçe Makinaları Yedek Parça Satın Alınacaktır - Son Dakika

Bahçe Makinaları Yedek Parça Satın Alınacaktır

21.06.2021 11:06
Bahçe Makinaları Yedek Parça Satın Alınacaktır, System.String[]

Bahçe Makinaları Yedek Parça Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Bahçe Makinaları Yedek Parça Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 21. 06. 2021

Bahçe Makinaları Yedek Parça Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/344205

1-İdarenin

a) Adresi

:

KERVANSARAY MAH. BARBAROS CAD. 108 20160 PAMUKKALE/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

02582802252/ 2582802236 - 02582802981

c) Elektronik Posta Adresi

:

parkbahceler@denizli. bel. tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap. kik. gov. tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 Kısım ve 263 kalemden oluşan Bahçe Makinaları Yedek Parça Alımı/ Mal Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Bozburun Deposu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 40 takvim günü içinde teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Altıntop Mah. Lise Cad. No: 2 Merkezefendi/ DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

12. 07. 2021 - 11: 00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4. 1. 5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4. 3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7. 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7. 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Altıntop Mh. Lise Cd. No: 2 K: 4 Merkezefendi/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cep Telefonu, Bahçe, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bahçe Makinaları Yedek Parça Satın Alınacaktır - Son Dakika


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