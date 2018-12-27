Bahçe Malzemeleri ve Tekne Motorları Çalındı
1 saat önce
Kırklareli'nde 2 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olayında, teknelerin motorları ve bir evdeki bahçenin malzemeleri çalındı.
Kırklareli
'nde 2 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olayında, teknelerin motorları ve bir evdeki bahçenin malzemeleri çalındı.
Kırklareli'nin Asilbey köyünde İ.B. isimli şahsa ait evin bahçesinde bulunan 1 tırmık, 2 çapa, 1 burgu ve 50 adet alüminyum plaka çalındı. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlattı.
Kırklareli il merkeze bağlı Kayalı
köyünde ise C.G, T.Ç. ve M.M. isimli şahısların baraj kenarındaki iskelede bulunan tekne motorları çalındı. Jandarma
ekipleri olayın faillerinin tespiti için Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlattı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:50 Kaynak: İHA
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