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Bahçe mobilyası satışları 2020'de 2 kat arttı - Son Dakika

Bahçe mobilyası satışları 2020'de 2 kat arttı

06.09.2021 13:23
Bahçe mobilyası satışları 2020'de 2 kat arttı, System.String[]

Bahçe mobilyası talebinde son 2 yılda artış yaşanırken, satışlar, 2020'de bir önceki yılı 2'ye katladı.

Bahçe mobilyası talebinde son 2 yılda artış yaşanırken, satışlar, 2020'de bir önceki yılı 2'ye katladı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu'ndan (MOSFED) yapılan açıklamaya göre, salgın tedbirleri azalsa da bu süreçte kullanımı artan balkon ve bahçe gibi kapalı alanlar tercih edilmeye devam ediyor. Yaşam alanlarının bu bölümlerinde geçirilen zamanın artması bahçe mobilyalarına ilgiyi artırdı.

Bahçe mobilyası satışları, 2020'de önceki yıla göre 2 katına çıktı. Son yıllarda bahçe mobilyaları özelinde en fazla tercih edilen mobilyalar ise koltuk ve masa takımları oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, bahçe mobilyalarına ilginin 2021 yılında da artarak devam edeceğini bildirdi.

Güleç, "Bahçe mobilyaları yılın tamamında kullanılmaya başlandı. Bahçe mobilyaları, zengin dekoratif kombinasyon seçeneği sunuyor. Bunun yanı sıra bahçe ve balkon düzenlemesi hobi haline geldi." ifadelerini kullandı.

İstanbul ve çevre illerdeki talep artışı dikkati çekiyor

Bahçe mobilyalarına ilginin kentlere göre değişiklik gösterdiğini aktaran Güleç, en fazla satışın İstanbul, İzmir, Balıkesir, Düzce, Adapazarı ve Batı Karadeniz bölgesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Güleç, Türk mobilya sektörünün yıllık 10 milyar dolarlık üretimi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun 3,5 milyar dolarlık kısmı ihraç ediliyor. Bahçe mobilyaları da ihraç ürünleri arasında yer alıyor. 2020'de 62 milyon dolar bahçe mobilyası ihraç edildi. 2021'in ilk yarısında bu rakam 48 milyon dolara ulaştı. Bahçe mobilyalarına ilgi 2021 yılında da artarak devam edecek ve sektörde 110 milyon dolar ihracat gerçekleşeceği yönünde bir beklenti var."

İstanbul, Bahçe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bahçe mobilyası satışları 2020'de 2 kat arttı - Son Dakika Ekonomi


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