Son Dakika Haberleri: Bahçe sularken elektrik akımına kapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bahçe sularken elektrik akımına kapıldı

34 dakika önce

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evinin bahçesini sulayan kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Bahçe sularken elektrik akımına kapıldı, System.String[]
ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evinin bahçesini sulayan kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesindeki sebzeleri sulamak isteyen Nofa Coşkunlar elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Coşkunlar Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Coşkunlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Coşkunlar gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:42 Kaynak: İHA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kahraman zabıta sıcaktan bayılıp denize düşen kadını kurtardı Şanlıurfa'da denetlemede rahatsızlanan ikinci asker de şehit oldu Cinsel ilişkiye girerken balkondan düşüp öldü! Polisler kadını yarı çıplak buldu Hamile kadının aracına saldıran trafik magandalarının kimliği ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 22:17:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçe sularken elektrik akımına kapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]