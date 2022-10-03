BAHÇE TELİNE SIKIŞAN KANADI KIRIK ŞAHİNİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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BAHÇE TELİNE SIKIŞAN KANADI KIRIK ŞAHİNİ İTFAİYE KURTARDI

03.10.2022 12:39

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, bahçe teline sıkışan bir kanadı kırık şahin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, bahçe teline sıkışan bir kanadı kırık şahin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinde bahçedeki tel örgüler üzerinde tele sıkışmış şahini görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, bir kanadı kırık olduğunu belirledikleri şahini, takıldığı tel örgülerden kurtardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edilen şahin, burada tedavi edildikten sonra doğaya salınacak. (DHA)

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAHÇE TELİNE SIKIŞAN KANADI KIRIK ŞAHİNİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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